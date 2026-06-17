Darko Elez oprostio se od svog prijatelja Branislava Janjića, koji je preminuo od posledica ranjavanja zadobijenih u pucnjavi u sarajevskom naselju Vraca. U čitulji koju je objavio, Elez je Janjiću uputio emotivne reči, ističući koliko mu je značio.

„Brate moj, bol ne prolazi, ali nosiću te kao snagu. Tek će mnogi shvatiti koliko si mi značio. Istina i pravda uvek nađu put. Za mene najveći si ikad. Počivaj u miru. Tvoj Darko Elez“, navodi se u čitulji.

Podsetimo, pucnjava se dogodila 7. juna u sarajevskom naselju Vraca. Tom prilikom, osim Janjića, ranjeni su i Amel Bogučanin i Sergej Furtula. Janjić je nekoliko dana vodio tešku borbu za život, ali je 14. juna podlegao povredama.

Prema ranijim navodima medija u Bosni i Hercegovini, do sukoba je navodno došlo zbog ranije neraščišćenih računa između suprotstavljenih grupa. Tokom sastanka u sarajevskom naselju Vraca izbila je verbalna rasprava koja je, prema tim navodima, prerasla u oružani obračun.

U pucnjavi je ranjen i Amel Bogučanin, kome je, prema pojedinim medijskim izveštajima, pancir koji je nosio spasao život, dok se Sergej Furtula i dalje oporavlja od zadobijenih povreda.

Vest o Janjićevoj smrti odjeknula je regionom, a brojni prijatelji i poznanici oprostili su se od njega putem društvenih mreža i čitulja. Među njima je i Darko Elez, koji je javnosti poznat po brojnim sudskim postupcima i izdržanim zatvorskim kaznama, a koji se poslednjih godina nalazi na slobodi.

Crna Hronika