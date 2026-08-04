On je istakao da američki predsednik Donald Tramp i njegov tim smatraju da Hamas može da bude u potpunosti razoružan, a da Pojas Gaze može biti demilitarizovan, dodajući da se "raduje tome", prenosi Tajms of Izrael.

"Poslali su nam nacrt sa kojim se nismo složili, pa smo poslali naše odgovore", rekao je Netanjahu.

Prethodno je neimenovani izraelski zvaničnik izjavio da se Izrael uopšte neće povući iz Pojasa Gaze i da če nastaviti da deluje u tom prostoru protiv pretnji.

Izjava zvaničnika je potvrdila da je Izrael nastavio da se javno protivi aktuelnom planu Odbora za mir, na čijem je čelu američki predsednik Donald Tramp, za razoružavanje palestinske militantne grupe Hamas u Gazi.

Usred kontinuiranog izraelskog otpora planu, visoki predstavnik Odbora za mir u Gazi Nikolaj Mladenov i viši savetnik Arjeh Lajtston sastali su se juče sa Netanjahuom kako bi na njega izvršili pritisak da obustavi vojne operacije u Gazi.

Odbor za mir i neimenovani američki zvaničnici izrazili su svoje nezadovoljstvo zbog izraelske uzdržanosti u pogledu sprovođenja plana, navodeći da je Izrael mesecima bio u potpunosti obavešten o uslovima sporazuma.