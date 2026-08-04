Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, intenzivnim operativnim radom, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su N. G. (20), zbog postojanja osnova sumnje da je podstrekao L. R. (18) i M. K. (20) da bace bombe na dva ugostitelјska objekta i jednu porodičnu kuću.

On se sumnjiči da je podstrekao L. R. i M. K., koji su ranije uhapšeni, da nabave bombe i bace ih na ove ugostitelјske objekte i kuću, uz novčanu naknadu, što su oni i učinili.

Takođe, sumnja se da je vlasniku poslao snimke bacanja bombi na njegovu kuću u Smederevu, kao i preteće poruke, pa se sumnjiči da je izvršio i krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Pretresom stana N. G. pronađena je manja količina bilјne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenom je, po nalogu višeg javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

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