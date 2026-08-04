M. Đ. (40) i M. S. (31) uhapšeni su zbog sumnje da su, 2. avgusta uveče, došli u stan na Paliluli i Radivoju G. (73) vezali ruke i noge, a u usta su mu stavili tkaninu kako se ne bi čuo, dok je M. K. (32) uhapšena zbog sumnje da je za to vreme osmatrala ulaz u nameri da ih upozori ukoliko se neko pojavi.

Kako se navodi u saopštenju MUP, oni su uhapšeni zbog sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo teško ubistvo, u saradnji Policijske uprave za grad Beograd, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa policijskim službenicima PU Kikinda i PU Subotica, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Sumnja se da su oni, nakon mučenja i ubistva nesrećnog čoveka, iz sefa uzeli, za sada neutvrđeni iznos novca, a prilikom hapšenja dve žene osumnjičene za ovaj jeziv zločin, zatečene su u vozilu marke "Volkswagen", koje su, kako se sumnja, kupile od ukradenog novca.

Alo/Telegraf

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