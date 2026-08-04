Italijanka Sara Bevivino (28) doputovala je u egipatsku Hurgadu posle dugog noćnog leta, očekujući da će se konačno odmoriti u hotelskoj sobi koju je uredno rezervisala. Međutim, na recepciji ju je dočekalo neprijatno iznenađenje – rečeno joj je da je njena rezervacija otkazana i da za nju više nema slobodne sobe.

Sara tvrdi da je pre polaska obavestila hotel da će stići tokom noći i da je dobila potvrdu kako to neće predstavljati nikakav problem, jer recepcija radi 24 sata dnevno. Uprkos tome, po dolasku oko tri sata ujutru saznala je da smeštaj nije obezbeđen.

Vidno uznemirena, snimila je video ispred hotela u kojem je objasnila šta joj se dogodilo.

„Ne možete ostaviti mladu ženu usred noći bez hotela. Niko me nije obavestio da postoji problem. Tri je ujutru i nemam gde da odem“, rekla je Sara.

Kako navodi, recepcionar joj se više puta izvinjavao, ali nije imao konkretno rešenje. Nakon celog dana provedenog na poslu i iscrpljujućeg putovanja, umesto odmora morala je da traži novi smeštaj. Na kraju je zamolila zaposlenog da kontaktira drugi hotel u kojem je ranije boravila. Srećom, pronađena je jedna slobodna soba, do koje je stigla koristeći Uber.

Video koji je objavila ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije. Tek nakon velike pažnje javnosti oglasio se i hotel, uputio izvinjenje, ponudio joj besplatan boravak i najavio promene kako se slična situacija ne bi ponovila.

Sara smatra da svako može da pogreši, ali ističe da joj je zasmetalo što je reakcija usledila tek nakon što je njen snimak postao viralan.

Na kraju je naglasila da njen cilj nije kritika Egipta, već upozorenje putnicima da se ovakve situacije mogu dogoditi bilo gde i da niko ne bi smeo da ostane usred noći bez sigurnog smeštaja.