

Tuga koja traje! Dragan P. (32) i Marko G. (34) iz Banje Koviljače pronađeni su mrtvi početkom februara u nedovršenoj vikendici na samoj obali Drine kod Loznice! Mladiće su najverovatnije usmrtili gasovi zbog agregata koji su uključili da bi se ugrejali! Ova tragedija i posle dva meseca budi tugu, a lokalno stanovništvo i dalje pati za mladićima.

Kako se tada navodilo, stravičan prizor zatečen je juče u ranim jutarnjim satima u nedovršenom objektu na obali Drine. Pronađena su dva tela bez znakova života. Na lice mesta došla je ekipa Hitne pomoći, ali nažalost lekari su mogli samo da konstatuju smrt nesrećnih momaka.

Njihova tela su poslata na obdukciju, a prema prvim informacijama, mladići su preminuli usled trovanja. Da stvar bude još tragičnija, reč je navodno o najboljim drugovima koji se znaju dugi niz godina i koji su zajedno i radili.

- Utvrđeno je da je reč o Draganu P. i Marku G., obojica iz Banje Koviljače. Oni su radili su na adaptaciji vikendice na obali reke. Završavali su poslove, ali ih je uhvatio mrak. Mislili su da će sve završiti do mraka, međutim, ostalo je još posla, zbog čega su odlučili da prespavaju u nedovršenom objektu - navodio je izvor blizak istrazi, i dodaje zastrašujuće detalje:

- Njih dvojica su najverovatnije preminula u snu usled trovanja ugljen-monoksidom. Oni su se pošto je hladno grejali na struju koju su dobijali preko agregata. Nažalost, aparat je u toku noći izbacio velike količine „tihog ubice“ koji je usmrtio nesrećne momke. Nažalost, česti su slučajevi, kako kod nas tako i u regionu, da ljudi u toku noći u zatvorenim prostorijama koriste za grejanje agregat. U takvim situacijama mora makar da se odškrine prozor upravo da ne bi došlo do tragedije. Momci su napravili kardinalnu grešku, jer su zatvorili i prozore i vrata - kazao je tada naš sagovornik za Alo!

Lokalni mediji, portali ali i njihove stranice na društvenim mrežama objavile su vest o smrti dvojice drugara. Svi do jednoj navode da je reč o dobrim i vrednim momcima, a nizale su se brojne izjave saučešća, ali i potresne poruke i komentari.

„Poznavao sam obojicu. Jako dobri ljudi, čestiti momci. Vredni. Marko je mnogo voleo Drinu i ribolov. Dragan je uvek voleo šalu. Počivajte u miru drugari dragi“; „Moje saučešće njihovim porodicama. Tuga“; „Želeli su da srede vikendicu pred leto, kako bi uživali u njoj...Velika tragedija“, navodi se u komentarima.

BONUS VIDEO