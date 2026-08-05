Isplata julskih penzija zvanično je počela, a prvi su svoj novac dobili penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti, prema kalendaru koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Danas su na redu korisnici penzija iz kategorija vojnih i poljoprivrednih osiguranika. Njima će sredstva biti uplaćena na tekuće račune, dok će isplata biti omogućena i preko šaltera pošta.

Najbrojnija grupa penzionera, odnosno korisnici iz kategorije zaposlenih, moraće da sačeka poslednju fazu isplate. Oni koji su se opredelili za dostavu novca na kućne adrese ili podizanje penzije na poštanskim šalterima sredstva će dobiti 10. avgusta, dok će ostali penzioneri iz ove kategorije novac dobiti 11. avgusta.

Iznosi julskih penzija ostaju nepromenjeni, pa će penzioneri na čekovima dobiti iste svote kao i prilikom prethodne isplate za jun.

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