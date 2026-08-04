Piše: Z.G.



Policija je izvukla tela dva muškarca iz vode na Gradskoj plaži kod vrbe, koja se nalazi između trambuline i splava.



Nezvanično saznajemo da je tela dva muškarca u vodi video šetač plažom oko 9 sati ujutru. Odmah je obaveštena policija i hitna pomoć.

- Njih dvojica i još jedan sedeli su noćas ovde kod vrbe i pili. Treći muškarac koji je bio sa njima je otišao. Šta se kasnije dešavalo ne zna se, utvriće istraga – kažu zaposleni u ustanovi “Veliki park”, koja je nadležna za Gradsku plažu.





Pretpostavlja se da je jedan od njih upao u vodu, a drugi pošao da ga izvuče, ali je i on upao, pa se oba udavila.





Na mestu gde su sedeli policija je pronašla flaše alkoholnog pića i omote od tableta.



Tela su izvučena iz vode i u toku je istražni postupak i utvrđivanje indetiteta.

BONUS VIDEO:



.