Pevačica Milica Todorović je na sinjoćnom koncertu u Sokobanji izvela svog oca Milana na binu, a on se latio mikrofona i napravio lom.

Kako je tokom cele večeri komunicirala sa publikom i ispunjavala im želje ispisane na telefonima, među onima koji su imali zahteve bio je i Miličin otac.

Milan je sedeo sa suprugom i ostalim članovima porodice, a onda je skočio i počeo da preskače stolice.

Dotrčao je do bine, gde je stao sa decom, a Milicu je to posebno nasmejalo.

Inače, Milica je sve vreme pevala "Ljiljanu", poznatu numeru Tome Zdravkovića, pa je pevanje prekinula i tražila od oca da se popne na binu.

Otac zapevao

On je od Milice tražio mikrofon, a ona se obratila muzičaru:

- Možeš li molim te muški tonalitet da otpeva tata?

Ona mu je ispunila želju, a zatim uzela mikrofon i nastavila da peva.

Alo/Telegraf

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