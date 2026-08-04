Pripadnici policije uhapsili su tri osobe M.Đ (40), M.S. (32) i M.K. (31) na teritoriji Subotice, za koje se sumnja da su ubili pekara sa Karaburme i pokušali da pobegnu preko granice sa novcem.

Na licu mesta policija je zatekla jeziv prizor, Radivoje je pronađen potpuno go, vezan za krevet i sa zapušenim ustima. Sumnja se da su ga osumnjičeni svirepo mučili kako bi saznali gde se nalazi novac, nakon čega su ga lišili života i opljačkali njegov stan.

Nakon zverskog čina, osumnjičeni za teško ubistvo pokušali su da pobegnu i sakriju se na severu zemlje. Međutim, operativci UKP PU Beograd ušli su im u trag i u efikasnoj akciji stavili im lisice na ruke na području Subotice.

Prilikom hapšenja osumnjičenih u Subotici, policija je kod njih pronašla deo novca koji je ukraden iz stana ubijenog vlasnika piljare. Ovaj pronalazak predstavlja materijalni dokaz koji direktno tereti uhapšeni trojac.

Osumnjičenima za teško ubistvo određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu na saslušanje. Za ovo krivično delo zaprećena je najstroža kazna zatvora.

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