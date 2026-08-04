Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za Jutarnji dnenvik Radio-televizije Srbije da je strateško opredeljenje Srbije očuvanje mira i stabilnosti u regionu.

"Danas hrvatska vojska nije jača od naše vojske, to je sve što mogu da kažem. Zato da se mi posvetimo radu, ekonomiji, daljoj reindustrijalizaciji zemlje i ulaganju u veštačku inteligenciju i sve drugo", navodi Vučić.

Predsednik Srbije je kritikovao odluku Vlade Crne Gore da pošalje svog predstavnika na obeležavanje akcije "Oluja" u Kninu, navodeći da istovremeno nije poslala predstavnika na komemoraciju srpskim žrtvama u Mrkonjić Gradu.

"Zvanična Crna Gora učestvuje u proslavi 'Oluje', a nikoga nije poslala na komemorativno sećanje na stradale Srbe u Mrkonjić Gradu. Hvala Vladi Crne Gore. Ovo nije kraj, ovo je tek početak takvih odluka", tvrdi predsednik Srbije.

Ocenjuje da su očekivanja dela javnosti nakon političkih promena u Crnoj Gori 2020. godine bila prevelika i poručio da Srbija mora da nastavi da pruža podršku Republici Srpskoj i srpskom narodu u Crnoj Gori.

"Dobro je da sve te činjenice možemo da saberemo, jer ćemo biti pripremljeniji za političke događaje koji dolaze. Treba da budemo svesni svih problema i podela koje su nam nametnuli", zaključuje Vučić.