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Politika

"Jedini smo bili spremni da pognemo glavu pred tuđim žrtvama" Vučić: Niko to nije uradio za srpske žrtve

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Čipuljića

 
Preneo:  Alo
04.08.2026.08:34
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"Jedini smo bili spremni da pognemo glavu pred tuđim žrtvama" Vučić: Niko to nije uradio za srpske žrtve
Foto: Printscreen/RTS
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Predsednik je između ostalog naveo da smo "mi jedini bili spremni da pognemo glavu pred tuđim žrtvama, i da niko drugi nije to uradio za srpske žrtve".

- Mi od te politike ne smemo da odustajemo, moramo pokazivati pijetet prema tuđim žrtvama, ali za razliku od onog vremena gde smo se izvinjavali što su nam ljude ubijali, danas je vreme da o tome otvoreno govorimo, ne samo da se ne stidimo već i da odajemo poštovanje našim žrtvama. Ne da se svetimo i idemo u nove sukobe... Ako mi nećemo sebi da ukažemo poštovanje, neće nam ga niko ukazati. Ćutali smo na najbestijalnije laži tipa neki su heroji, mnogo su hrabri, a Srbi su kukavice zato što smo mi otišli na traktorima. Samo vam to nikada nisu rekli da to nisu uradili oni, već sa Amerikancima i Evropljanima, sa čitavom zapadnom velesilom protiv jednog siromašnog naroda koji je ostao čak i bez podrške u Beogradu - naglasio je predsednik.

Dodao je da je naša snaga odvraćajući faktor, i da vreme radi za nas.

- Razlika u snazi između nas i drugih je sve veća. Mi smo zaostajali, hrvatska vojska je bila mnogo jača od naše vojske, danas više nije. Razlika se neće smanjivati, govorim o našoj prednosti, zato da se mi posvetimo radu i ekonomiji, daljoj reindustralizaciji zemlje, ulaganjima u AI. A ovo gledam sada pošto su okačili jutros, kada sam izašao u šest sati, zato ne mogu da skinem pogled sa ratne zastave BiH - rekao je on.

 

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