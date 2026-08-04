Predsednik je istakao da u Srbiji u ovom trenutku nema opasnosti, pre svega od nestanka električne energije.

- Ali to ne možete da znate sa sigurnošću šta će biti za desetak dana. Situacija je izuzetno teška, imate jedinstveni sistem za trgovinu strujom u Evropi, i sve što se događa u okruženju održavava se i na nas. Ali nije samo pitanje struje, već i nafte, gde imamo mnogo problema. Tramp kaže, pa se smiri cena brenta, ali kotacije rastu. Nema nafte, ali posebno nema dizela, i idemo sada sa dodatnim rezervama. Nismo dozvolili izvoz, čuvamo sve za sebe i naše građane, i sasvim sam siguran da ćemo uprkos svim teškoćama, a one su i finansijske, i vezane za nepogode, i probleme na globalnom tržištu, mislim da ćemo izdržati - kazao je on.