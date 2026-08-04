Crna Gora i zvanično će prisustvovati na proslavi "Oluje" sa Hrvatima!

Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče i rekao, Crna Gora će slaviti "Oluju" sa svojom braćom Hrvatima, dok Spajić i Mandić šalju delegaciju na ustašku proslavu u Knin.

"Otpravnik poslova iz Zagreba ide u Knin," glasi naslov u crnogorskim "Vijestima".

"To je deo redovne diplomatske prakse i izraz uvažavanja prema državi domaćinu i zvaničnim državnim obeležavanjima, uz potvrđivanje opredeljenosti za negovanje dobrosusedskih odnosa, kazali su iz MVP-a. Ministarstvo odbrane nije odgovorilo da li su dobili poziv da prisustvuju događaju, ako jesu, hoće li imati predstavnika u Kninu, te ukoliko neće, zašto," pišu podgoričke pro-ustaške novine "Vijesti."