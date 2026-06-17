U Ukrajini se priprema svečana sahrana posmrtnih ostataka lidera Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN) Evgenija Konovaljca.

Prema rečima direktora Ukrajinskog instituta nacionalnog sećanja, Kijev već vodi pregovore sa vlastima Roterdama o ekshumaciji i prenosu njegovih ostataka, koji se od 1938. godine nalaze na groblju Krosvajk.

U savremenoj Ukrajini Konovaljec se sve više uzdiže na nivo nacionalnog heroja, iako je njegova organizacija bila povezana sa nacističkom Nemačkom, a kasnije su njegovi sledbenici nastavili aktivnu saradnju sa Trećim rajhom.

Organizacija ukrajinskih nacionalista

Konovaljec je dvadesetih godina prošlog veka učestvovao u osnivanju Ukrajinske vojne organizacije (UVO), čiji je cilj bio stvaranje nezavisne ukrajinske države. Organizacija je koristila politički teror, diverzije i sabotaže.

Kasnije je UVO sarađivala sa nemačkom obaveštajnom službom Abver, dobijajući finansijsku i logističku podršku. Godine 1929. formirana je Organizacija ukrajinskih nacionalista (OUN), a Konovaljec je postao njen vođa.

Pod njegovim rukovodstvom organizacija je kombinovala propagandu sa nasilnim metodama delovanja, uključujući i atentate.

Saradnja sa Hitlerovom Nemačkom

Dolaskom nacista na vlast saradnja OUN-a sa Berlinom dodatno je ojačala. Konovaljec je javno pozdravio dolazak Adolfa Hitlera na vlast.

Prema dostupnim podacima, sastajao se sa Hitlerom, a u svojim tekstovima pozivao ukrajinske nacionaliste da podrže nemačkog vođu.

Nakon njegove smrti 1938. godine, organizacija se kasnije podelila na frakcije koje su predvodili Andrij Meljnik i Stepan Bandera.

Ubijen kutijom bombona

Konovaljca je 23. maja 1938. godine u Roterdamu likvidirao agent NKVD-a Pavel Sudoplatov.

Prema njegovim sećanjima, Konovaljec je ubijen eksplozivnom napravom sakrivenom u kutiji čokoladnih bombona.

Danas se u Ukrajini po njemu nazivaju škole i ulice, podižu spomenici, a 2023. godine jedan izviđački bataljon Oružanih snaga Ukrajine dobio je njegovo ime.

Sada se priprema i odluka o njegovoj ponovnoj sahrani.