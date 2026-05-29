Heroj iz Dobanovaca, Vidoje Nenadić (70), zauvek će pamtiti 26. oktobar 2021. godine, dan kada je iz septičke jame izvukao trogodišnjeg dečaka i bukvalno ga vratio iz mrtvih.

Drama koja je mogla da se završi tragedijom pretvorila se u priču o hrabrosti, veri i čudu koje je rasplakalo Srbiju.

Vidoje ni danas ne zaboravlja detalje trenutka kada je čuo dečji plač i shvatio da se nešto strašno događa.

Ali ono što je usledilo dodatno je šokiralo sve koji su čuli njegovu ispovest.

Naime, samo noć pre nego što je spasao dete, sanjao je Svetu Petku.

– Sanjao sam Svetu Petku, mog zaštitnika kroz život. Mnogo sanjam i nemiran sam u snu. Nasmejala mi se, a sutradan mi se posrećilo. Pogledala me prepodobna mati Paraskeva i spasio sam dečaka od sigurne smrti – ispričao je ranije Vidoje za Kurir.

Kaže da se sve dogodilo u svega nekoliko sekundi.

Tog dana radio je u dvorištu kada je odjednom začuo vrisak i plač deteta koje je dozivalo majku.

– Vario sam neki ram u dvorištu. Čuo sam dete kako plače i doziva majku. Starije dete je vikalo da je bata upao u rupu. Odmah sam potrčao dole – prisetio se Vidoje.

Kada je stigao do septičke jame, prizor je bio jeziv.

Majka i komšinica pokušavale su da izvuku dete, ali iz vode su izlazili samo mehurići.

– Znao sam da tone. Nisam razmišljao ni sekunde. Samo sam skočio da ga dohvatim – rekao je.

Uspeo je da izvuče dečaka iz jame, ali prizor koji je video sledio mu je krv u žilama.

– Bio je modar, bez ikakvih znakova života. Uzeo sam ga u ruke i tada je počela najveća borba. Samo mi je bilo u glavi: “Šta ako ne uspem?” – ispričao je.

U tim trenucima prisećao se kursa prve pomoći koji je nekada završio.

Okrenuo je dete na bok i pokušao da izbaci vodu iz pluća, a zatim je počeo sa masažom grudnog koša i davanjem veštačkog disanja.

Posle nekoliko dramatičnih trenutaka dogodilo se ono čemu su se svi nadali.

Dečak je iznenada počeo da diše i da plače.

– Kada sam čuo njegov plač, meni je granulo sunce – rekao je Vidoje.

Ali tu nije bio kraj neverovatnim događajima.

Već narednog dana, 28. oktobra, stigla mu je još jedna vest koja ga je potpuno slomila od sreće.

– Pozvala me je ćerka i rekla da ću postati deda. To mi je peto unuče. Tada sam rekao sebi da mi se Sveta Petka opet osmehnula – ispričao je Vidoje.

Njegova priča godinama izaziva emocije širom Srbije, a mnogi ga i danas nazivaju čovekom koji je zahvaljujući hrabrosti, prisebnosti i veri uspeo da spase jedan mali život od sigurne smrti.

(Kurir)