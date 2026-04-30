U pitanju je nesvakidašnja priča o psu koji je, prema navodima lokalnih medija, spasio decu od opasnosti, ali je na kraju izgubio život.

Pas stao između dece i zmije

Prema pisanju lokalnog lista Orissa Post, pas lutalica po imenu Kali reagovao je kada se otrovna zmija približila školi Sri Jagannath Sishu Vidya Mandir.

Svedoci tvrde da je pas bez oklevanja presreo zmiju i pokušao da zaštiti grupu mališana. Usledila je borba koja je trajala nekoliko minuta.

Iako je uspeo da savlada zmiju, Kali je zadobio ujede i ubrzo uginuo.

Meštani u suzama: „Spasio je našu decu“

Vest o ovom događaju brzo se proširila, a reakcije su bile emotivne. Meštani su istakli da je pas bio poznat u kraju i da su ga svi voleli.

„Spasio je živote naše dece i nikada ga nećemo zaboraviti“, rekli su za lokalne medije.

Sahrana kakva se retko viđa

U znak zahvalnosti i poštovanja, meštani su organizovali ceremonijalnu sahranu. Telo psa bilo je položeno na kolica, prekriveno cvećem i belim platnom, a zatim je sprovedeno kroz mesto.

Ovakav ispraćaj, koji podseća na ljudske sahrane, pokazuje koliko je ovaj čin dirnuo zajednicu.

Priča koja je obišla svet

Iako snimci i fotografije izazivaju snažne emocije, važno je napomenuti da se informacije zasnivaju na lokalnim izvorima i nisu nezavisno potvrđene.

Ipak, priča o psu koji je, kako tvrde, žrtvovao život da bi zaštitio decu, brzo je obišla internet i dirnula ljude širom sveta.