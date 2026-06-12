Pomoćnik čečenskog predsednika i sekretar Saveta bezbednosti Adam Kadirov dobio je titulu Heroja Čečenije, objavio je predsednik regionalne vlade Magomed Daudov.

– Od sveg srca čestitam mom dragom nećaku – napisao je Daudov na svom Telegram kanalu.

On je naveo da je Kadirovu ovo visoko priznanje dodeljeno za izuzetne zasluge prema zemlji, nesebičnu službu narodu i plodonosan rad u podršci Specijalnoj vojnoj operaciji.

Prema njegovim rečima, nagrada predstavlja priznanje patriotizma pomoćnika šefa Čečenije, njegove odgovornosti i odanosti.

Međutim, vest je izazvala brojne negativne reakcije u javnosti, posebno u Rusiji, gde su se na društvenim mrežama i portalima pojavili brojni komentari građana koji se pitaju po kojim konkretnim zaslugama je Adam Kadirov zaslužio jednu od najviših titula u republici.

Kritičari smatraju da su ovakva priznanja uvreda za veterane i borce koji su učestvovali u ratnim operacijama, dok pristalice vlasti ističu da je reč o čoveku koji aktivno učestvuje u radu državnih institucija i pruža podršku Specijalnoj vojnoj operaciji.

Reakcije na vest i dalje ne jenjavaju, a polemika se proširila i na ruske društvene mreže, gde se mogu videti brojni komentari nezadovoljstva i pitanja o kriterijumima za dodelu ovakvih priznanja.