Novosadski vatrogasac Ognjen Bošković odlikovan je Medaljom za hrabrost Ministarstva unutrašnjih poslova, jer je iz stana zahvaćenog požarom i gustim dimom uspeo da spase ženu koja je bila bez svesti.

Vatrogasac Ognjen Bošković bio je gost TV Prva i tom prilikom otkrio kako se sve izdešavalo.

- Zatekli smo da iz stana na 9. spratu izlazi gust, crn dim, vrata stana su bila zaključana, morali smo da razvalimo i tu vidimo da je stan kompletno ispunjen dimom. Gorela je jedna prostorija, pristupili smo gašenju i odmah smo krenuli u pretragu, da vidimo da nema slučajno neko lice. U susednoj prostoriji je bilo onesvešćeno lice na krevetu. Ona u tom trenutku postaje glavni prioritet i krećemo sa njenim spasavanjem. Brzo smo je izvadili napolje i predali dalje Hitnoj pomoći - ispričao je Ognjen, pa dodao kako se oseća nakon svega.

- Baš je neki lep osećaj, neopisivo je kad uspete da spasite neki život, tako da sam prezadovoljan.

Iako na ovaj poziv mnogi odlučuju jer su već imali u porodici nekoga ko se bavio istim poslom, Ognjen otkriva da kod njega to nije slučaj.

- Prvi sam. Oduvek me je zanimala ta neka akcija, adrenalin i pronašao sam se u ovome i drago mi je da sam izabrao ovaj put, sad ne bih menjao.

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