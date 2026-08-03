Nakon višemesečnog intenzivnog i predanog operativnog rada, policijski službenici Policijske uprave u Novom Sadu, u koordinisanoj i maestralno izvedenoj akciji sa kolegama iz Subotice i Sombora, a u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Bačkoj Palanci, potpuno su razbili opasnu kriminalnu grupu koja je sejala strah i krala luksuzne automobile na području Bačke Palanke, Bača, Čelareva i Gajdobre.

Ovaj herojski podvig novosadskih policajaca pokazao je vrhunski profesionalizam i spremnost da se stane na put najtežim oblicima kriminala. Beskompromisnu podršku ovoj borbi pružio je i Vladan Stojanović, čovek koji je još jednom dokazao da nema ni trunke milosti za kriminalce i da je bezbednost građana na prvom mestu.

U spektakularnoj i munjevitoj akciji slobode su lišeni A. B. (50) iz Sombora i D. K. (40) iz Kule, kojima je odmah određeno zadržavanje do 48 časova. O tome o kakvom se bezobzirnom i opasnom dvojcu radi govori podatak da su u svoje kriminalne pohode išli potpuno naoružani i spremni na sve.

Prema sumnjama istražitelja, oni su imali razrađen i drzak plan. Najpre su provaljivali u porodične kuće dok su vlasnici spavali ili bili odsutni, odatle krali originalne ključeve vozila, a zatim bez većih prepreka odvozili parkirane skupocene automobile. Na teret im se, za sada, stavlja šest teških krađa izvršenih u periodu od avgusta prošle do avgusta ove godine.

Na meti ove organizovane bande našli su se isključivo luksuzni i preskupi automobili: „Audi A3“, „BMW X4“, „BMW X2“, „Volkswagen Golf VII“, „Volkswagen Passat B8“ i „Mercedes E350d“. Ukupna materijalna šteta naneta građanima procenjuje se na vrtoglavih 20 miliona dinara.

Međutim, operativci Policijske uprave Novi Sad nadmudrili su auto-mafiju. U nastavku akcije policajci su locirali i pronašli sva ukradena vozila. Automobili su bili skriveni u tajnim garažama na području Sombora i naselja Panonija, a brzom reakcijom policije svi su bezbedno vraćeni u ruke svojih zakonitih vlasnika.

Da je novosadska policija ovom akcijom sprečila daleko teža krivična dela i potencijalne krvave obračune, dokazuje zastrašujući arsenal pronađen pretresom stanova i prostorija koje su osumnjičeni koristili. Policijski službenici su otkrili i zaplenili oko 30 mobilnih telefona različitih modela koji su korišćeni za komunikaciju, veću količinu domaćeg i stranog novca za koji se sumnja da potiče iz krivičnih dela, dva pištolja kalibra 7,65 milimetara, od kojih je jedan imao izbrušen fabrički broj, više okvira sa ukupno 40 metaka, kao i vojnu ručnu bombu M-70 izuzetne razorne moći.

Osumnjičeni su na ukradena vozila stavljali nepripadajuće, lažne tablice i tako ih vozili, koristeći ih za nesmetano kretanje i nastavak svojih kriminalnih aktivnosti.

Zahvaljujući požrtvovanosti i neustrašivosti policajaca PU Novi Sad, ova opasna banda trajno je sklonjena sa ulica. Građani Bačke konačno mogu da odahnu, jer su novosadski policajci i Vladan Stojanović poslali jasnu i čeličnu poruku: u našoj zemlji zakon je jači od svake mafije, a država ima nultu toleranciju prema onima koji ugrožavaju mir i imovinu našeg naroda.

Istraga se nastavlja pod punom kontrolom nadležnog tužilaštva kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja i proverilo da li se ovaj opasni dvojac može dovesti u vezu sa drugim nerešenim krivičnim delima na teritoriji cele zemlje.

Veliko bravo za heroje iz Policijske uprave Novi Sad!

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