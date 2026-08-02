Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom trenutne situacije u energetici i upozorio na velike probleme zbog nedostatka vode i niskog vodostaja Dunava. Istakao je da je zbog toga zakazan i krizni štab.

- Ogromne, ogromne probleme imamo. Sad sam se u kolima bavio samo time. Imamo probleme u rafineriji zbog nedostatka vode. Četiri su tu procesa za koja nam je Dunav i voda potrebna. Mnogo, mnogo problema imamo. Krizni štab je, ja mislim, za danas, za večeras, ili za sutra ujutru, zakazan već - naveo je Vučić.

- Radićemo sve što možemo. Šta da radimo? Radićemo sve što možemo, i nadam se da nećemo morati da zaustavljamo rafineriju. Ako budemo morali rafineriju da zaustavimo, za jedno 2 ili 3 dana nećemo imati plovan Dunav. Danas ga imamo plovan, ali morate da smanjujete gaz, odnosno teret, na 50 odsto. I morate da imate ono crveno-zeleno, drugačija su svetla tu na vodi, ali malo prođe jedan pa prođe drugi, zato što je uskim delom Dunav i dalje plovan, nije više po velikoj širini. Dakle, tako da: bezbroj problema, bezbroj problema sa kotacijama nafte. Velika bi vest bila ovo oko Irana, velika vest. Istrpećemo i bezbroj ekonomskih problema i ponovno zaustavljanje rafinerije, ne daj Bože. Nadam se da neće biti potrebe i dalje. Sve ćemo mi to parama, finansijski, ekonomski da izdržimo, ali ne možete da izdržite ako kotacije nastave da rastu. Nema nafte. Ne možete da je kupite. Nema dizela, u stvari. Pola rafinerija ne radi. U Rusiji Ukrajinci uništavaju skoro sve rafinerije. Rusi uništavaju u Odesi, Izmailju, čitavom Podunavlju, na obalama Crnog mora, sve rafinerije - dodaje Vučić.

"Mnogo problema, ali mi radimo ono što možemo"

- Negde to mora da se vidi. Nisu te rafinerije pravljene da bi to stajalo negde u magacinima i tako dalje, nego za tržište. I na tržištu se to vidi: kotacije, cene odoše u nebesa. Imate problem finansijski, ali imate problem sa snabdevanjem, imate problem sa stopom rasta, jer onog sekunda kad nam stane rafinerija, to zaustavlja rast ekonomski zemlje i sve drugo. Mnogo problema, ali mi radimo ono što možemo. Stvarno se borimo i trudimo, i hoću ljudima da odam priznanje, i nije pitanje hoćemo li da damo 2, 3, 5 ili 10 ili 20 miliona evra. Daćemo više od toga. Dakle, pitanje je: možemo li da se izborimo protiv prirode? To je pitanje. Ali i tada će nam pomoći naša snažna ekonomija i finansijski jastuci koje smo obezbedili. Drugačije ne bismo preživeli. Ljudi ne moraju još da brinu kad dođe vreme za brigu, ja ću da ih obavestim. Znaju ljudi da uvek govorimo istinu - rekao je Vučić.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, predsednik SNSD-a, stigli su u Drvar nakon što su posetili manastir Rmanj na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne.