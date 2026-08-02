Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilaska manastira Rmanj prokomentarisao i to da je srpski narod vekovima unazad, ali i da je sada izložen raznim pritiscima i torturi.

- Hrvati su ove četiri opštine tražili za sebe, zato su dubinski uzeli da to pripadne livanjskom kantonu... A ovde nikada nije bilo Hrvata, manje od 1 procenta. To se zbivalo sve ranije, znaju to Srbi. Srbi su ovde snažni, kao i na Kosovu i Metohiji, gde se i danas suprotstavljaju teroru. I svet ćuti na stradanje pravoslavnih hrišćana, zato što su to sami zamesili 1999, 2006. i 2008. godine. Ničija, pa ni ovih što nam terorišu narod na Kosovu, nije do zore gorela - istakao je on.