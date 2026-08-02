Naime, ženka grizlija prišla je ribarskom čamcu punom turista.

Pred zaprepašćenim turistima medvedica je ulovila lososa na svega nekoliko metara od čamca

Medved je šokirao sve u čamcu, a snimak dogažaja brzo se proširio po mrežama. Snimio ga je vodič ribolovačkih tura Karter Braun, koji je potpuno smireno nastavio da snima dok su turisti u neverici posmatrali kako medvedica opušteno lovi ribu.

"Moji gosti su bili u šoku - ostali su bez reči", rekao je Braun, opisujući reakciju putnika na čamcu, piše Yahoo.

Zanimljivo je da na Aljasci ovakvi prizori nisu retkost. U periodu kada se lososi uzvodno vraćaju u reke kako bi se mrestili, grizliji se okupljaju na tim mestima zbog obilja hrane. Tada se često mogu videti u blizini ribolovaca i turističkih čamaca, uz strogo poštovanje bezbednosnih pravila i očuvanje bezbedne udaljenosti od divljih životinja.