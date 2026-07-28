Mladunče medveda iz šuma Gorskog kotara pronašao je najslađi način da se rashladi tokom vrelih letnjih dana i osvojio srca ljubitelja životinja.

Naime, radoznalo meče naišlo je na kofu punu vode koju lovočuvari ostavljaju u šumi kako bi divljim životinjama olakšali borbu sa visokim temperaturama.

Najpre je utažilo žeđ, a zatim je odlučilo da se potpuno prepusti uživanju: uvuklo se u kofu i počelo da se brčka kao malo dete.

Simpatičan prizor ubrzo je oduševio pratioce stranice na kojoj je snimak objavljen.

Komentari puni oduševljenja nizali su se jedan za drugim, a mnogi su se složili da ovaj mali meda i te kako zna kako da uživa i pronađe osveženje na letnjoj vrućini.