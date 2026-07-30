Turistički trendovi poslednjih godina sve više pokazuju da putnici ne traže samo lepe pejzaže i udobne smeštaje, već i iskustva koja im pomažu da se udalje od svakodnevnog stresa. Umesto tradicionalnog odmora uz more ili boravka u velikim hotelskim kompleksima, mnogi biraju prirodu kao mesto za regeneraciju i vraćanje energije.

Jedan od najzanimljivijih novih pravaca u turizmu predstavljaju terapijske šume — posebno uređeni prirodni prostori u kojima je fokus na miru, sporijem ritmu života i kvalitetnom vremenu provedenom među drvećem.

Malo priznanje za odabrane šumske destinacije

Jedna od najnovijih šuma koja je dobila sertifikat terapijske šume nalazi se u Portugalu. Nacionalna šuma Busako (Mata do Bussaco) postala je prva takva lokacija na Pirinejskom poluostrvu i pridružila se veoma malom broju evropskih destinacija sa ovim statusom.

Prema dostupnim podacima, u Evropi trenutno postoje samo četiri zvanično sertifikovane terapijske šume. Dve se nalaze u Nemačkoj, jedna u Austriji, dok je portugalska šuma najnoviji član ove grupe.

Ovakav status ne dobija se samo zbog lepote prirode. Šume prolaze posebne procene kojima se analiziraju brojni faktori važni za kvalitet boravka posetilaca.

Šta terapijske šume nude posetiocima?

Za razliku od običnih izletišta, terapijske šume imaju pažljivo osmišljene sadržaje i staze koje omogućavaju mirniji kontakt sa prirodom. Posetioci mogu da šetaju bez žurbe, uživaju u tišini i provedu vreme daleko od gradske buke.

Koncept se zasniva na istraživanjima koja proučavaju uticaj prirodnog okruženja na čovekovo stanje. Boravak u šumi povezuje se sa opuštanjem, smanjenjem osećaja stresa i poboljšanjem koncentracije, iako efekti mogu da variraju od osobe do osobe.

Prilikom sertifikacije ovakvih prostora ocenjuju se kvalitet vazduha, raznovrsnost biljnog sveta, količina buke, bezbednost staza i ukupni uslovi koji doprinose prijatnom iskustvu.

Novi pravac u zdravstvenom turizmu

Popularnost terapijskih šuma deo je šireg razvoja velnes i zdravstvenog turizma. Ljudi sve češće biraju putovanja koja im, osim odmora, omogućavaju da se osećaju bolje i fizički i mentalno.

Među trendovima koji oblikuju savremena putovanja sve više se izdvajaju boravak u prirodi, aktivnosti za smanjenje stresa i destinacije koje nude mogućnost usporavanja svakodnevnog tempa.

Za mnoge putnike idealan odmor više nije samo udoban krevet, bazen ili luksuzni sadržaj, već mesto gde mogu da se odvoje od obaveza, provedu vreme u prirodnom okruženju i vrate se kući sa osećajem unutrašnjeg mira.

Šume kao budućnost odmora

Stručnjaci smatraju da će interesovanje za ovakve destinacije nastaviti da raste, jer sve veći broj ljudi traži ravnotežu između savremenog načina života i potrebe za povezivanjem sa prirodom.

Terapijske šume predstavljaju spoj turizma, ekologije i brige o zdravlju, a njihov razvoj pokazuje da budućnost putovanja možda neće biti zasnovana samo na luksuzu, već i na kvalitetu iskustva koje destinacija pruža čoveku, piše eKapija.