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Nesreće

Horor u Zemunu: Telo muškarca sa povredama pronađeno na ulici, policija na terenu

Utvrđuje se kako je čovek izgubio život

 
Autor:  Milica Krstić
31.07.2026.10:55
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Horor u Zemunu: Telo muškarca sa povredama pronađeno na ulici, policija na terenu
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Policija i Hitna pomoć izašli su na teren po pozivu, ali je lekarska ekipa mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

- Čovek je imao povredu glave i povredu noge. Iskrvario je nasmrt, tako da mu nije bilo spsa - kaže očevidac i dodaje da se utvrđuje šta se nesrećnom čoveku dogodilo.

Za sada se ne zna kako je on zadobio ove povrede, utrđuju se sve okolnosti. Očevidaca, za sada nema, odnosno niko nije video da li je njega udarilo neko vozilo, pa pobeglo, ili je na neki drugi način povređen - objašnjava izvor. 

Policija na licu mesta obavlja uviđaj.

- Prikupljaju se dokazi, proverava se da li u blizini ima kamera koje su eventualno snimile nemili događaj. Na osnovu situacije zatečene na terenu, za sada se sumnja da je čovek žrtva saobraćajne nesreće, ali to ne može u ovom trenutku sa sigurnošću da se kaže - kaže izvor Kurira. 

 

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