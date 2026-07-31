

Državljanka Srbije Vera P. (41), majka dvoje dece poreklom iz Užica, stravično je ubijena u Dalasu, a za ovaj svirepi zločin ekspresno je uhapšen njen partner, američki bodibilder Doni Benedikt (38). Kako policijska istraga napreduje, iz dana u dan javnost saznaje sve stravičnije detalje ubistva Srpkinje.

Nakon što se nesrećna žena nikome nije javljala od noći između 18. i 19. jula, zabrinuta porodica i prijatelji su 20. jula prijavili njen nestanak policiji. Samo dan kasnije, usledio je stravičan epilog - Verino telo pronađeno je u napuštenom automobilu pored auto-puta!

Centar za hitne pozive Severnog Teksasa primio je poziv 21. jula oko osam sati ujutru. Tada je stigla prva, dramatična informacija da "osoba bez svesti sedi u vozilu pored bankine na auto-putu I35E u Karoltonu". Naime, kako pišu američki mediji, građani su primetili vozilo i prijavili ga, a na osnovu registarskih oznaka, policija je odmah posumnjala da je reč o automobilu nestale Srpkinje.

Kada su policija i vatrogasna služba iz Karltona stigli na lice mesta, zatekli su horor - pronašli su Verino telo u automobilu.

Iako je njen partner Doni hladnokrvno lagao policiju tvrdeći da ne zna gde se Vera nalazi i da je nije video od subote, inspektori su otkrili ključni trag. Istragom je utvrđeno da je njen mobilni telefon poslednji put korišćen upravo u njegovoj kući!

Policija sumnja da je bodibilder brutalno ubio Veru u svojoj kući, a potom telo prebacio u auto i ostavio pored auto-puta kako bi prikrio zločin.

Sumnja se da je motiv ovog surovog zločina bila bolesna ljubomora, jer je Benedikt kobne večeri na žurci na bazenu, pod dejstvom alkohola, pravio ljubomorne scene nesrećnoj ženi, nakon čega su zajedno napustili zabavu.

Alo/Blic.rs

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