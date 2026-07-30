Na otvranju su prisutni predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ministar turizma Husein Memić i rukovodstvo grada Čačka.

Predsednik Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara, naveo da će ulaznica koštati 500 dinara.

- 500 dinara je karta, ali ako smem to da kažem, bio sam svuda, ne znam da postoji lepši pogled. Teško da i onaj sa Beograda na vodi možete da poredite sa ovim. Teško da bilo šta možete da poredite sa ovim. Čak i na Uvcu dole, pitanje je da li možete ovakav pogled da dobijete. Čudesno - rekao je predsednik Srbije prilikom svečanog otvaranja vidikovca.

Ulaznica izgleda ovako:

Svečano otvaranje možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.