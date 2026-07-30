Nadzorna kamera zabeležila je dramatičan trenutak kada je Lindu Martin ujela zvečarka dok je orezivala ruže u dvorištu porodične kuće u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

Na snimku se vidi kako žena, odmah nakon ujeda zmije, u panici beži ka ulazu u kuću.

Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio dok je žena uređivala ružičnjak u prednjem delu dvorišta.

Za nekoliko sekundi, Linda kaže da je već osećala otrov zastrašujućeg ujeda zmije.

- U roku od 30 do 45 sekundi, počela sam da osećam peckanje u vrhovima prstiju, preselilo se u moju vilicu, obraze, jezik - rekla je Linda.

Kada je pokušala da pozove hitne službe, ostala je bez signala na mobilnom telefonu. Neuspeli poziv dodatno je pojačao njenu paniku, a ni naredna dva pokušaja nisu uspela, pa je, uz pomoć supruga, bila prinuđena da se sama snađe u dramatičnoj situaciji.

- Pozvala sam drugi put, nije se čak ni uspostavila veza. Pozvala sam treći put, a moj muž je samo rekao: "Uđi u auto!" - rekla je Linda.

Njih dvoje su odjurili u bolnicu, a ona je primila protivotrov nakon 10-minutne vožnje.

- Da mi muž nije bio kod kuće i da sam bila ovde sama, ne znam šta bi se desilo - dodala je Linda.

Najpoznatije otrovnice u Americi

Zvečarke se često kriju u visokoj travi, žbunju, ispod kamenja ili među biljkama, zbog čega stručnjaci upozoravaju na dodatni oprez prilikom rada u bašti, posebno tokom toplijih meseci.

Zvečarke spadaju među najpoznatije otrovne zmije u Severnoj Americi. NJihov otrov može izazvati ozbiljna oštećenja tkiva i druge komplikacije, zbog čega je nakon ujeda neophodno što pre potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Stručnjaci savetuju da se nakon ujeda izbegava trčanje ili nepotrebno kretanje, kako bi se usporilo širenje otrova kroz organizam.