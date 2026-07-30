Više javno tužilaštvo u Pančevu donelo je 29. jula 2026. godine naredbu o sprovođenju istrage protiv N. D. (18) i K. Đ. (19), obojice iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičenima se na teret stavlja da su 27. jula 2026. godine u stanu u Ulici Sterijina u Pančevu zajedno neovlašćeno držali radi prodaje 620 grama marihuane i devet grama kokaina.

Pored droge, policija je pronašla i dve vagice za precizno merenje, PVC kese i mašinu za vakumiranje, za koje se sumnja da su korišćeni za pripremu i pakovanje opojnih droga za dalju prodaju.

Nakon saslušanja osumnjičenih u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu je, na predlog tužilaštva, odredio im pritvor do 30 dana.

Pritvor je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli da ometaju krivični postupak uticanjem na svedoke.