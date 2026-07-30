Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, Viktor Nuždić, oglasio se za Alo! i izrazio je ogorčenje zbog informacija da Elfeta Veselji, osuđena za ubistvo dečaka Slobodana Stojanovića, navodno šeta ulicama Sarajeva, iako je osuđena na 13 godina robije.

Od nadležnih institucija zatražio je hitno i potpuno objašnjenje svih okolnosti ovog slučaja.

„Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti da Elfeta Veselji, žena osuđena za monstruozno ubistvo dečaka Slobodana Stojanovića, više vremena provodi na slobodi nego iza zatvorskih zidina, osećam ogorčenje, bes i nevericu.

Zato ne tražim saopštenja puna birokratskih fraza. Tražim istinu. Građani imaju pravo da znaju ko je doneo takve odluke, po kom osnovu i ko će snositi odgovornost ako se pokaže da su prekršeni zakon i elementarni osećaj za pravdu.

Pozivam rukovodstvo Kazneno-popravnog zavoda, kao i sve nadležne institucije Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, da odmah izađu pred javnost i kažu istinu. Bez uvijanja, bez skrivanja i bez pokušaja da se ovaj slučaj gurne pod tepih.

Ako su ove informacije tačne, onda je to sramota bez presedana. To nije samo šamar porodici Slobodana Stojanovića, već šamar svakom čoveku koji još veruje da pravda postoji. Ako pravosudni sistem može da nagrađuje osobu osuđenu za ubistvo deteta, onda je taj sistem duboko izgubio svoj smisao.

Kakvu poruku šaljemo? Da je ubistvo deteta zločin koji vremenom postaje manje strašan? Da se monstruoznost zaboravlja? Da zločinac zaslužuje povlastice, dok porodica žrtve doživotno nosi bol koju niko ne može da izleči?

Slobodan Stojanović nikada nije dobio drugu šansu. Nije dobio priliku da odraste, da živi, da zasnuje porodicu, stoga ne postoji nijedno obrazloženje koje može ublažiti ogorčenje javnosti ako se ispostavi da su ovi navodi tačni“, rekao je direktor.

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