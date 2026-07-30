Radenko Đ. (60) preminuo je u lozničkoj bolnici od posledica stravičnih ubodnih rana koje mu je, kako se sumnja, u porodičnoj kući u selu Korenita kod Loznice kuhinjskim nožem u nedelju nanela supruga Slavica Đ.

Otac troje dece sahranjen je na lokalnom groblju nakon trodnevne borbe lekara za njegov život, dok se osumnjičena Slavica nalazi u pritvoru pošto je policijskom istragom razotkriven pokušaj da se ubistvo zataška, ali i lažno pripiše njihovom najstarijem sinu koji ima teške zdravstvene probleme.

Zločin koji je u potpunosti šokirao meštane Korenite dogodio se 18. jula u porodičnom domu supružnika koji su nedavno u potpunosti renovirali. Slavica je, kako se sumnja, nakon kraće rasprave potegla kuhinjski nož i mužu nanela više smrtonosnih uboda u predelu slezine, bubrega i pluća.

Uprkos jezivim povredama i obilnom krvarenju, nesrećni čovek je sakupio poslednje atome snage u pokušaju da pobegne od pomahnitale supruge i potraži pomoć.

- Radenko je navodno uspeo da ustane iz kreveta i pokušao je da dođe do vrata i izađe napolje, ali je od posledica masivnog krvarenja i teških povreda pao na pod. Bilo je mnogo krvi na sve strane - ispričali su zgroženi meštani Korenite.

Lekari u Loznici preduzeli su sve mere reanimacije i operativne zahvate, ali je Radenko zbog teških oštećenja vitalnih organa preminuo 20. jula.

Posebno potresan detalj ove tragedije izašao je na videlo tokom prvih sati policijske istrage. Kako se nezvanično saznaje, neposredno nakon zločina učinjen je pokušaj da se javnosti i inspektorima događaj prikaže kao napad njihovog najstarijeg sina, mladića koji odmalena ima ozbiljne zdravstvene poteškoće.

Međutim, operativci policije i forenzičari ubrzo su na licu mesta pronašli sakriveni kuhinjski nož kojim je zločin izvršen, a prikupljeni materijalni dokazi i tragovi nedvosmisleno su ukazali na Slavicu kao jedinog izvršioca. Osumnjičena je ubrzo lišena slobode i saslušana u tužilaštvu, nakon čega joj je određen pritvor.

Nakon tragedije, punoletna Radenkova deca ostala su uz rodbinu, dok je najstariji sin smešten na lečenje.

Dok u Koreniti i dalje vlada muk zbog gubitka meštanina za kog svi imaju samo reči hvale, Više javno tužilaštvo nastavlja istragu kako bi se rasvetlili svi motivi i precizirale okolnosti ove porodične tragedije.

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