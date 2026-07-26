Dugogodišnje seksualno zlostavljanje u bogosloviji, koje je počelo dok je žrtva bila maloletna, navodno je sistematski zataškavano unutar Katoličke crkve u Hrvatskoj gotovo 15 godina, uprkos više prijava i najmanje jednoj sprovedenoj istrazi, prenosi DNEVNIK.hr.

Prema navodima ovog medija, o zlostavljanju su bili obavešteni hrvatski biskupi, ali i sam Vatikan. Ipak, godinama navodno nije preduzeto ništa kako bi slučaj bio u potpunosti istražen, odgovorni kažnjeni, kao ni oni koji su, prema tvrdnjama izvora, učestvovali u njegovom zataškavanju.

DNEVNIK.hr navodi da je do informacija došao preko izvora sa Kaptola i izvan Crkve, kao i uvidom u dokumentaciju, ali da zbog zaštite identiteta žrtve neće objaviti sve detalje. Kako navode, u Crkvi se trenutno razmatra kako će postupiti u ovom slučaju, dok među pojedinim sveštenicima, prema njihovim saznanjima, postoji međusobno prebacivanje odgovornosti zbog mogućih posledica koje bi ova afera mogla da izazove.

Zlostavljanje počelo kada je imao 16 godina

Prema tvrdnjama žrtve, seksualno zlostavljanje počelo je početkom 2000-ih godina, kada je kao šesnaestogodišnjak pohađao Međubiskupijsku bogosloviju na zagrebačkoj Šalati.

Kako se navodi, zlostavljanje je trajalo gotovo deset godina i nastavilo se nakon njegovog odlaska na Bogosloviju u Đakovu, gde je studirao filozofsko-teološke nauke.

Iako su ljudi iz njegovog okruženja primećivali promene u ponašanju, niko nije znao kroz kakvu traumu prolazi. Prema navodima DNEVNIK.hr, mladić je još tokom srednje škole počeo da konzumira alkohol kako bi lakše podnosio zlostavljanje, a kasnije je razvio i zavisnost od narkotika. Zbog alkoholizma je na petoj godini studija izbačen sa Bogoslovskog fakulteta.

Teške psihičke posledice

Prema informacijama ovog medija, kada je žrtva ispovednicima govorila kroz šta prolazi, savetovali su joj da sve što pre zaboravi.

Navodi se da je zbog toga razvio osećaj krivice, dok ga je navodni zlostavljač držao pod kontrolom koristeći autoritet, novčane poklone i omogućavajući mu pristup alkoholu.

Kasnije su mu dijagnostikovani posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), trajne promene ličnosti nastale usled traume katastrofalnog intenziteta, kao i poremećaji izazvani zloupotrebom alkohola i droga.

Navodni zlostavljač danas na visokoj funkciji

Kako piše DNEVNIK.hr, tek 2012. godine, kada je žrtva otišla na bogoslovske studije u Beč, počelo se saznati za ono što je godinama proživljavala.

Tada je jednom kolegi ispričala sve detalje navodnog seksualnog zlostavljanja, nakon čega je kolega o tome obavestio tadašnjeg požeškog biskupa Antuna Škvorčevića.

Žrtva je kao zlostavljača imenovala tadašnjeg bliskog saradnika biskupa, koji danas, prema navodima medija, obavlja visoku funkciju u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji i zadužen je za rad katoličkih škola.

Izvori DNEVNIK.hr tvrde da je na kolegu koji je prijavio slučaj vršen pritisak da promeni iskaz, kao i da je zbog toga bio izložen progonu.

Istraga bez epiloga

Prema navodima DNEVNIK.hr, biskup Škvorčević tada je zadužio jednog sveštenika da sprovede istragu.

Iako je, kako tvrde, postojala obimna pisana i digitalna dokumentacija, uključujući prepisku između žrtve i navodnog zlostavljača, koja je ukazivala na istinitost optužbi, istraga nije dobila sudski epilog.

Žrtva je u jednom trenutku čak napisala pismo u kojem je negirala zlostavljanje, što izvori povezuju sa strahom, stidom i zavisnim odnosom prema navodnom zlostavljaču, ali je kasnije ponovo potvrdila svoje optužbe.

Novi biskup obavestio državne organe

Požeška biskupija potvrdila je za DNEVNIK.hr da je sadašnji biskup Ivo Martinović, nakon što je saznao za slučaj, postupio u skladu sa crkvenim i građanskim propisima i obavestio nadležne državne organe, kao i Nacionalnu kancelariju Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloletnika i ranjivih osoba.

Kako su naveli, zbog postupaka koji su u toku ne mogu da iznose dodatne informacije.

Kardinal upozorio Vatikan

Jedan od najznačajnijih detalja ovog slučaja, prema pisanju DNEVNIK.hr, jeste da je tadašnji bečki nadbiskup, kardinal Kristof Šenborn, još 2018. godine o svemu obavestio hrvatske biskupe, ali i Dikasterij za biskupe u Vatikanu.

Navodno je upozorio da osoba optužena za seksualno zlostavljanje ne sme biti imenovana za biskupa dok se slučaj u potpunosti ne istraži.

Kako tvrdi ovaj medij, pošto nije bilo odgovora, Šenborn je više puta ponavljao upozorenja, a poslednji put se, prema njihovim saznanjima, početkom ove godine obratio Dikasterijumu za nauk vere, izražavajući sumnju da se radi o sistemskom zataškavanju slučaja.

Slučaj prijavljen HBK tek ove godine

Iz Hrvatske biskupske konferencije potvrdili su da ih je Požeška biskupija o slučaju obavestila tek ove godine, nakon čega su, kako navode, o svemu informisani i nadležni državni organi.

Zbog istrage koja je u toku nisu želeli da komentarišu detalje.

DNEVNIK.hr navodi da odgovore nisu dobili ni od navodnog zlostavljača, Apostolske nuncijature u Zagrebu, kao ni od pojedinih policijskih uprava koje su upitane o eventualnim prijavama.

Odgovor Državnog tužilaštva Hrvatske, kojem su takođe poslali pitanja o ovom slučaju, još uvek očekuju.

Dnevnik.hr