Večeras u 19.25 sati na Baščaršiji u Sarajevu došlo je do upotrebe vatrenog oružja.

Pucnjava se dogodila u ulici Kundurdžiluk ispred brojnih ugostiteljskih objekata i trgovina.

Kako Avaz saznaje, muškarac s fantomkom na glavi i rukavicama na rukama došao je ispred jednog objekta te ispalio više hitaca prema njemu. Reč je o jednom od nargila barova u koji izlazi omladina, a koji se nalazi u samom srcu Baščaršije.

Pucnjava je izazvala paniku među gostima, brojnim prolaznicima i turistima koji su se u tom trenutku zatekli u ovoj prometnoj ulici.

Ulica je blokirana za prolaz, a policijski službenici obezbedili su mesto pucnjave.

Zasad nema informacija da li ima povređenih osoba niti da li je policija uhapsila osobu koja je pucala iz oružja.

Iz Operativnog centra Uprave policije MUP-a KS su rekli da su policijski službenici upućeni na lokaciju i da će više informacija biti poznato uskoro.

Prema nezvaničnim informacijama, ispaljeno je više hitaca.

Alo/Klix.ba/Avaz

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