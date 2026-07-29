Sudski dokumenti u slučaju Srpkinje Vere Pitulić (41), poreklom iz Užica, koja je brutalno ubijena u Teksasu, otkrivaju uznemirujuće detalje zločina za koji se tereti njen partner Doni Benedikt (38).

Prema navodima američkih medija, u kući osumnjičenog u Karoltonu, predgrađu Dalasa u američkoj saveznoj državi Teksas, pronađena je krv na više mesta, kao i dokazi da je pokušao iste da ukloni, a jedna rupa u zidu mogla bi biti ključni dokaz koji objašnjava kako je žena zadobila smrtonosne povrede.

Iako je Benedikt u početku tvrdio da ne zna gde je Vera i da je nije video nakon zabave na kojoj su bili zajedno 18. jula, forenzički tragovi pronađeni u njegovoj kući, ali i njegovi iskazi, postali su ključan deo istrage.

Veru optuživao za neverstvo

Prema sudskom nalogu za hapšenje, u koji su uvid imali američki mediji CBS Texas i WFAA, Vera Pitulić i Benedikt poslednji put su zajedno viđeni na zabavi te kobne subote, kako stoje pored bazena.

Svedoci su policiji ispričali da je među njima izbila žestoka svađa jer ju je Benedikt optuživao za neverstvo. Nakon toga zajedno su napustili žurku. Kada se Vera narednih dana nije javljala porodici i prijateljima, njen nestanak je prijavljen policiji.

Potraga je završena tragično. Vera je 21. jula pronađena mrtva u automobilu zaustavljenom uz auto-put I-35E u Karoltonu. Policija sumnja da je Vera ubijena na drugom mestu, najverovatnije u Donijevog kući, a da je potom telo doneto tu i ostavljeno.

Benedikt je, kada ga je policija prvi put ispitivala, tvrdio da Veru nije video od dana kada je nestala.

Međutim, istražitelji su ubrzo došli do video-snimka sa zabave na kojem se jasno vidi da su zajedno otišli sa žurke. Tek nakon što su ga suočili s tim dokazom, promenio je priču i priznao da su se posvađali. Međutim, tvrdio je da je nakon svađe svako "otišao svojim putem" i da ne zna šta se sa Verom dogodilo.

Međutim, tragovi koje je policija pronašla u njegovoj kući navela je inspektore da zaključe da Benedikt ne govori istinu.

Neko pokušao da ukloni dokaze

Prema sudskim dokumentima, istražitelji su u kući pronašli više tragova krvi. Posebno im je pažnju privukla rupa u zidu za koju veruju da je povezana sa povredama koje je Vera zadobila u predelu glave. Krv je pronađena i na samoj rupi, kao i na zidu ispod nje.

Daljim pregledom kuće, uz pomoć luminola, sredstva koje otkriva i tragove krvi koji su oprani ili obrisani, policija je otkrila još dve lokacije na kojima je, kako se sumnja, neko pokušao da ukloni dokaze. Te detalje objavio je WFAA, pozivajući se na sudski nalog za hapšenje.

Tokom pretresa kuće istražitelji su pronašli čak pet džogera, dok je u obližnjem kontejneru otkrivena prazna boca varikine. Prema sudskom nalogu za hapšenje, policija sumnja da je nakon zločina neko pokušao da temeljno očisti mesto na kojem je zločin počinjen.

Istovremeno, u automobilu u kojem je pronađeno Verino telo otkriven je njen ružičasti kupaći kostim sa tragovima krvi, koji je izuzet kao važan forenzički dokaz.

Hapšen zbog nasilja u porodici

Policija je saslušala i bivšu partnerku osumnjičenog Benedikta, koji tvrdi da je on bio nasilan i da smatra da je bio sposoban da Veru ubije.

Ona je ispričala da je u noći 20. jula primetila rupu u zidu, dok je Benedikt bio budan i razgovarao telefonom. Njena izjava postala je deo dokaznog materijala u istrazi.

Prema sudskim evidencijama, Benedikt je i ranije hapšen zbog nasilja u porodici u okrugu Kolin.

Porodica Vere Pitulić u međuvremenu je pokrenula akciju prikupljanja pomoći kako bi njeno telo bilo prevezeno u Srbiju i sahranjeno u rodnom kraju.

BONUS VIDEO