Sedmoro ljudi izgubilo je život u teškoj avionskoj nesreći koja se dogodila tokom obuke za gašenje šumskih požara u argentinskoj provinciji San Huan.

Helikopter tipa Bell 412, koji se koristi za spasilačke i komunalne misije, srušio se ubrzo nakon poletanja, dok je u njemu bila sedmočlana posada sastavljena od pripadnika policije, vatrogasaca i Civilne zaštite.

Izgubio kontakt sa kontrolom leta

Prema prvim informacijama, letelica je izgubila kontakt sa kontrolom leta dok je letela na visini od oko 4.000 stopa (1.220 metara), neposredno pre 10.30 časova po lokalnom vremenu.

Na mesto tragedije odmah su upućene ekipe hitnih službi, ali za članove posade nije bilo spasa.

Za sada nije poznato šta je izazvalo pad helikoptera, a nadležni organi pokrenuli su istragu koja bi trebalo da utvrdi sve okolnosti nesreće.

Među poginulima visoki zvaničnici

Posada je učestvovala na specijalizovanoj obuci za gašenje šumskih požara koju je organizovala Nacionalna agencija za borbu protiv požara, a namenjena je pripadnicima službi za vanredne situacije.

Vlasti provincije San Huan potvrdile su da su među poginulima:

zamenik načelnika policije Marselo Videla

komandant vatrogasaca Ruben Kastro

direktor Civilne zaštite Karlos Heredija

zamenik komandanta vatrogasaca Horhe Karbahal

Njihova pogibija izazvala je veliku tugu širom Argentine, a brojne kolege i zvaničnici uputili su izraze saučešća porodicama nastradalih.

Nadležne službe nastavljaju istragu kako bi utvrdile uzrok jedne od najtežih helikopterskih nesreća u toj zemlji u poslednje vreme.