Američki predsednik Donald Tramp najavio je danas da će snažno odgovoriti na pokušaj napada Irana na američke vojne položaje na Bliskom istoku, rekavši da je sada "red" na Sjedinjene Američke Države.

"Udarićemo ih veoma snažno jer je na nama red da ih udarimo", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, javlja CNN.

Tramp je naveo da Iran navodno traži da SAD to ne čine, i istakao da je sva dolazna vatra ka američkim položajima oborena.

"Ali oni su ipak pokušali, tako da je sada red na nas. Videćemo da li ćemo u nekom trenutku doći do sporazuma, ali udarićemo ih veoma snažno", rekao je američki predsednik.

Prema nejgovim rečima, napad na američke polozaje naredila je frakcija iranskog rukovodsta različita od one sa kojima SAD pregovaraju.

"Već su se izvinili, ali znate da moramo malo da ih udarimo", rekao je Tramp.

SAD i Saudijska Arabija izveli su ranije danas napade na više lokacija na severu i jugu Iraka, nakon napada oružanih grupa koje podržava Iran na američke snage i saudijska naftna postrojenja.