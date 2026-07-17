Hrvatsku policiju drma veliki skandal! Trojica policajaca navodno tokom radnog vremena imala su se*s sa istom ženom, a otkriveni su kada je pomenuta gospođa prijavila muža za nasilje! Policajci su u njenom telefonu pronašli eksplicitne snimke na kojima su s njom njihove kolege policijski službenici!

Požeško-slavonsku policijsku upravu potresa veliki skandal nakon što su hrvatski mediji objavili da su najmanje trojica policijskih službenika navodno više puta tokom radnog vremena i u službenim vozilima imala seksualne odnose sa istom ženom. Slučaj je, prema tim navodima, otkriven sasvim slučajno kada je u njenom mobilnom telefonu pronađen eksplicitan sadržaj na kojem se, kako se tvrdi, nalaze upravo policajci.

Prema pisanju Telegrama i Indexa, sve je počelo nakon prijave porodičnog nasilja u mestu u kojem pomenuta žena živi sa suprugom. Posle žestoke svađe, muž joj je oduzeo mobilni telefon, pa je ona otišla kod komšinice i preko nje pozvala policiju. Ubrzo je na adresu stigla policijska patrola, a suprug je policajcima rekao da se u telefonu nalaze kompromitujući snimci.

Kako navodi Telegram, policajci su privremeno uzeli telefon, a kada je njegov sadržaj pregledan, usledio je šok.

- Na eksplicitnim fotografijama i video-snimcima navodno su prepoznata lica njihovih kolega iz Policijske uprave požeško-slavonske. Prema istim izvorima, na snimcima se nalazi ista žena sa više policijskih službenika - navode hrvatski mediji.

Hrvatski mediji, pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem, navode da se u početku pokušalo da se ceo događaj zadrži unutar policije i zataška. Međutim, to navodno više nije bilo moguće kada su pojedine fotografije i snimci počeli da kruže među ljudima, zbog čega je slučaj dospeo u javnost.

Novinari Telegrama potom su od Policijske uprave požeško-slavonske zatražili zvanične odgovore o navodima da su najmanje trojica policajaca učestvovala u ovom skandalu, da li se protiv njih vodi istraga i koliko je policijskih službenika obuhvaćeno proverama. U dopisu su, kako navodi taj portal, bila navedena i prezimena trojice policajaca, inicijali žene i ustanova u kojoj je zaposlena.

Odgovor policije bio je veoma kratak. Iz Policijske uprave saopštili su da ne sprovode policijsku istragu u vezi s navodima iz novinarskog upita, ali su potvrdili da su u toku provere navoda o mogućem neprimerenom ponašanju jednog policijskog službenika. Na pitanja o navodnoj umešanosti još dvojice policajaca, kao i o eksplicitnim snimcima i fotografijama, nisu odgovorili.

- Obaveštavamo vas da Policijska uprava požeško-slavonska ne sprovodi policijsku istragu u vezi s navodima na koje se odnosi vaš zahtev. Istovremeno, u toku su provere navoda o mogućem neprimerenom ponašanju jednog policijskog službenika - kratko su poručili iz policije.

Zasad nijedna od tvrdnji o navodnoj umešanosti trojice policajaca nije zvanično potvrđena, a ostaje da se vidi da li će interne provere dovesti do pokretanja disciplinskog ili drugog postupka protiv bilo kog policijskog službenika.

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