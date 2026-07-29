Dve strane državljanke povređene su u fizičkom sukobu koji se dogodio u stanu u podgoričkom naselju Siti kvart. U pokušaju da ih razdvoji lakše je povređena još jedna žena.

Prema nezvaničnim informacijama Portala Standard, u sukobu su učestvovale državljanke Moldavije i Ukrajine, a incident se dogodio između devet i deset sati.

Navodno je svemu prethodila rasprava zbog nesuglasica u vezi s muškarcem. Verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički obračun, tokom kojeg su, prema prvim saznanjima, korištene i staklene flaše.

Obe učesnice tuče zadobile su povrede zbog kojih su zbrinute u bolnici. Jedna žena povređena je u predelu glave, dok je druga zadobila povredu ruke.

Tokom pokušaja da spreči dalji sukob povređena je i Podgoričanka, kojoj su konstatovane lakše telesne povrede. Okolnosti incidenta i odgovornost učesnica trebalo bi da budu utvrđene daljom istragom nadležnih organa.

Alo/Portal Standard

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