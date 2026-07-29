Kada temperature pređu 30 stepeni, većina ljudi instinktivno bira belu i svetlu garderobu, verujući da tamne boje privlače sunce i dodatno zagrevaju telo. Međutim, najnovija naučna istraživanja pokazuju da ovo uvreženo mišljenje nije sasvim tačno.

Kako prenosi BBC, boja odeće nije najvažniji faktor kada je reč o osećaju prijatnosti tokom letnjih vrućina. Mnogo veću ulogu imaju kroj, širina odeće i materijal od kog je napravljena.

Zašto Beduini nose crnu odeću u pustinji?

Jedan od najboljih primera dolazi upravo iz pustinjskih krajeva. Beduini, koji vekovima žive u ekstremno toplim uslovima, tradicionalno nose široke crne odore.

Iako crna tkanina upija više sunčeve toplote nego bela, njena prednost leži u tome što omogućava prirodnu cirkulaciju vazduha. Kada je odeća dovoljno široka, između tela i tkanine stvara se prostor u kojem zagrejani vazduh odlazi nagore, dok hladniji ulazi sa donje strane. Ovaj takozvani „efekat dimnjaka“ podstiče isparavanje znoja i pomaže organizmu da se efikasnije rashladi.

S druge strane, bela odeća odbija sunčeve zrake, ali može odbijati i toplotu koju emituje telo, zbog čega se deo toplote vraća prema koži.

Kroj je važniji od boje

Stručnjaci ističu da je najveća greška tokom letnjih vrućina nošenje uske odeće koja se lepi za telo, bez obzira na njenu boju.

Takva garderoba otežava protok vazduha, zadržava vlagu i pojačava osećaj sparine. Mnogo bolji izbor su široke košulje, haljine i pantalone koje omogućavaju slobodnu cirkulaciju vazduha.

Koji materijali su najbolji za leto?

Osim kroja, važan je i izbor materijala.

Pamuk je i dalje jedan od najpopularnijih izbora jer je prijatan za kožu, ali ima manu da upija vlagu i sporije se suši. Sintetički materijali lakše odvode znoj, ali često zadržavaju neprijatne mirise.

Zanimljivo je da stručnjaci među najboljim opcijama izdvajaju tanku merino vunu. Ovaj prirodni materijal efikasno reguliše vlagu, brzo se suši i smanjuje razvoj neprijatnih mirisa, pa može biti izuzetno udoban čak i tokom velikih vrućina.

Da li je manje odeće uvek bolje?

Iako mnogi smatraju da su kratki šorcevi i majice bez rukava najbolji izbor tokom letnjih dana, lekari upozoravaju da prevelika izloženost kože suncu povećava rizik od UV zračenja, opekotina i sunčanice.

Ako planirate duži boravak na otvorenom, sigurniji izbor predstavlja lagana, široka odeća dugih rukava i nogavica od prozračnih materijala, koja istovremeno štiti kožu i omogućava telu da se rashlađuje.