Avgust počinje periodom nakon završetka retrogradnog hoda Merkura, koji traje do 6. avgusta.

Ne žurite sa finansijskim odlukama i pažljivo proverite svaki ugovor pre nego što ga potpišete.

Pomračenja su poznata po iznenadnim događajima i neočekivanim prilikama. Pošto se prvo događa u Lavu, budite hrabri. Drugo pomračenje je u Ribama, pa je važno da znate kada je vreme da nešto pustite i krenete dalje.Zatim pomračenja prelaze u znakove Lava i Vodolije, podstičući vas da se udaljite od uobičajenih merila uspeha i okrenete onome što je zaista autentično za vas.

Budite spremni da sledite svoje snove, jer ako nešto osećate kao ispravno, to je jedini uspeh koji je zaista važan.

Devica

Za Device, uspeh dolazi kroz ljude sa kojima biraju da sarađuju. Venera ulazi u Vagu 6. avgusta i ostaje u tom znaku do 10. septembra. Međutim, to je deo predstojeće retrogradne Venere, zbog čega će se ponovo vratiti u Vagu 25. oktobra. Zato je važno da budete strpljivi u poslovnim i finansijskim pregovorima – na kraju će se to višestruko isplatiti.

Dok je Venera u Vagi, finansijski uspeh dolazi kroz partnerstva. Očekuju vas nove saradnje, uspešni zajednički projekti i bolje ulaganje vremena i resursa. To se može odnositi i na privatni i na poslovni život. Budite otvoreni za prilike koje vam se prirodno nameću.

Prva faza Venere u Vagi služi da pokrene procese i donese prilike koje su vam potrebne. Tokom njenog retrogradnog perioda imaćete priliku da završite pregovore, potpišete važne ugovore i konačno vidite konkretne finansijske rezultate. Kako će Venera biti u Vagi sve do 4. decembra, ovaj period je ključan da izaberete prave ljude za svoj budući uspeh.

Blizanci

Blizancima je potrebno mnogo više od samog novca. Avgust donosi važan podsetnik na to ko i šta zaista ima vrednost u vašem životu.

Mars 11. avgusta ulazi u Raka, a već 12. avgusta pridružuje mu se i asteroid Ceres. Ceres simbolizuje žetvu i lični razvoj.

Ovaj astrološki uticaj vas podseća da ne tragate samo za finansijskim bogatstvom, već i za ljudima koji unose obilje u vaš život i daju smisao svemu što radite. U ovom periodu ne možete odvojiti finansije od privatnog života, zato sagledajte celu sliku.

Mars pojačava vašu ambiciju, pa je ovo odličan trenutak za pokretanje novog posla, ulazak u partnerstvo sa investitorom ili promenu načina na koji upravljate novcem.

Ribe

Ribe, iskoristite priliku da iznova definišete šta za vas znači finansijski uspeh.

Nalazite se na putu izgradnje prave finansijske stabilnosti. Cilj nije samo zarada, već stvaranje trajnog nasleđa za vas i ljude do kojih vam je stalo. Međutim, potrebno je da sami odredite šta za vas znači uspeh, umesto da sledite tuđa merila.

Ovaj period vas podstiče da preispitate svoje finansijsko stanje i budžet. Sve više ćete ceniti sopstvenu vrednost, zbog čega više nećete pristajati da svoj trud i talenat prodajete ispod njihove prave cene.

Budite strpljivi. Sve prepreke koje sada budete savladali na kraju će se isplatiti, jer ćete konačno moći potpuno samostalno da stojite na svojim nogama. Pred vama je mogućnost da živite život kakav ste oduvek želeli, bez stalne brige o novcu, piše Your Tango.