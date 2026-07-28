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Telefon vam se previše greje dok se puni? Evo šta odmah treba da uradite
Blago zagrevanje telefona. tokom punjenja nije razlog za paniku, ali ako uređaj postane veoma vruć, to može da bude znak da nešto nije u redu.
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Stručnjaci upozoravaju da nekoliko svakodnevnih navika može da poveća temperaturu baterije i vremenom skrati njen radni vek.
Prema savetima kompanije Anker, telefon bi trebalo odmah isključiti sa punjača ako se tokom punjenja previše zagreje i sačekati da se ohladi pre nego što nastavite punjenje.
Jedan od najčešćih uzroka pregrevanja jeste ostavljanje telefona na punjaču i nakon što baterija dostigne 100 odsto.
Dodatnu toplotu stvaraju i punjači za brzo punjenje, jer u kratkom vremenu isporučuju više energije. Problem mogu da naprave i nekvalitetni punjači ili kablovi, kao i korišćenje telefona dok se puni. Tada su istovremeno opterećeni procesor i baterija, pa temperatura može da poraste više nego što je uobičajeno.
Ako se telefon puni na direktnom suncu ili u toploj prostoriji, rizik od pregrevanja dodatno raste. Isto važi i kada uređaj stoji na krevetu, kauču ili drugoj mekoj podlozi koja otežava odvođenje toplote.
Stručnjaci savetuju da telefon punite na ravnoj i hladnijoj površini, uz korišćenje kvalitetnog punjača namenjenog vašem modelu. Ako zaštitna maska zadržava toplotu, preporučuje se da je skinete tokom punjenja.
Dobro je i da zatvorite aplikacije koje rade u pozadini, redovno ažurirate softver i isključite funkcije poput Bluetootha, Wi-Fi-ja ili lokacije kada vam nisu potrebne. Kod starijih telefona korisno je povremeno proveriti i stanje baterije.
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