Stručnjaci upozoravaju da nekoliko svakodnevnih navika može da poveća temperaturu baterije i vremenom skrati njen radni vek.

Jedan od najčešćih uzroka pregrevanja jeste ostavljanje telefona na punjaču i nakon što baterija dostigne 100 odsto.

Dodatnu toplotu stvaraju i punjači za brzo punjenje, jer u kratkom vremenu isporučuju više energije. Problem mogu da naprave i nekvalitetni punjači ili kablovi, kao i korišćenje telefona dok se puni. Tada su istovremeno opterećeni procesor i baterija, pa temperatura može da poraste više nego što je uobičajeno.

Ako se telefon puni na direktnom suncu ili u toploj prostoriji, rizik od pregrevanja dodatno raste. Isto važi i kada uređaj stoji na krevetu, kauču ili drugoj mekoj podlozi koja otežava odvođenje toplote.

Stručnjaci savetuju da telefon punite na ravnoj i hladnijoj površini, uz korišćenje kvalitetnog punjača namenjenog vašem modelu. Ako zaštitna maska zadržava toplotu, preporučuje se da je skinete tokom punjenja.

Dobro je i da zatvorite aplikacije koje rade u pozadini, redovno ažurirate softver i isključite funkcije poput Bluetootha, Wi-Fi-ja ili lokacije kada vam nisu potrebne. Kod starijih telefona korisno je povremeno proveriti i stanje baterije.