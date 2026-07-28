Jaja su godinama tema brojnih rasprava kada je reč o zdravoj ishrani, ali jedno iskustvo pokazalo je da njihova najveća prednost možda nema veze ni sa holesterolom ni sa telesnom težinom.

Novinarka koja je sedam dana za doručak jela jaja, ponekad i po tri, primetila je da se najviše promenio njen apetit tokom dana. Zahvaljujući obroku bogatom proteinima i zdravim mastima, ređe je osećala glad i imala je manju želju za slatkišima.

Zašto jaja duže drže sitost?

Proteini iz jaja sporije se vare od jednostavnih ugljenih hidrata, zbog čega osećaj sitosti traje duže. To može pomoći da se izbegne posezanje za grickalicama ili slatkišima između obroka.

Umesto peciva ili mafina za doručak, novinarka je birala tvrdo kuvana jaja, koja su je držala sitom sve do sledećeg obroka.

Još jedna praktična prednost jeste to što se tvrdo kuvana jaja mogu pripremiti unapred i čuvati u frižideru do sedam dana, pa predstavljaju brz i jednostavan obrok ili užinu.

Koliko jaja je bezbedno jesti?

Nekada su preporuke bile znatno strože zbog sadržaja holesterola u jajima. Međutim, novija istraživanja pokazuju da kod većine zdravih ljudi umerena konzumacija jaja nije povezana sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Stručnjaci ističu da zdrave osobe mogu umereno da konzumiraju jaja kao deo raznovrsne i uravnotežene ishrane, dok osobe sa određenim zdravstvenim problemima treba da se posavetuju sa svojim lekarom o odgovarajućem unosu.

Najčešće greške

Jedna od najčešćih grešaka jeste uverenje da su jaja dovoljna kao jedini sastojak doručka.

Za uravnotežen obrok preporučuje se da ih kombinujete sa:

svežim ili grilovanim povrćem

integralnim hlebom

avokadom

nemasnim sirom ili jogurtom

voćem

Na taj način organizam dobija više vlakana, vitamina i minerala.

Kako da doručak bude zanimljiviji?

Ako ne želite svakog jutra da jedete ista jaja, možete ih pripremati na različite načine.

Omlet sa povrćem, fritata, kuvana ili poširana jaja, kao i kiš uz salatu, odlični su načini da doručak bude raznovrstan, a istovremeno bogat proteinima.

Šta je bio najveći efekat?

Najveća promena koju je novinarka primetila nije bila na vagi, već u svakodnevnim navikama. Nakon doručka bogatog proteinima osećala je manju potrebu za slatkišima i lakše je birala nutritivno kvalitetnije obroke tokom ostatka dana.

To potvrđuje koliko kvalitetan doručak može doprineti boljoj kontroli apetita, iako sam po sebi nije garancija za mršavljenje ili bolje zdravlje.