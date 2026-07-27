- Situacija je teža nego ikada od Drugog svjetskog rata - izjavio je predsednik Francuske.

Da je situacija potpuno izmakla kontroli potvrđuje i načelnica Žironde, Sofi Brokas, koja je upozorila da se radi o istorijskom presedanu.

- Ovo je dosad neviđen požar, kakav nikada nismo vidjeli u Francuskoj. Ima vlastitu dinamiku i ne ponaša se prema poznatim obrascima - istakla je Brokas, dodajući da je vatra već progutala 183 kuće. Prema njenim rečima, prioritet svih službi na terenu je isključivo spašavanje života.

Stvoreni zastrašujući "vatreni oblaci"

Vatrogasci se na terenu suočavaju sa fenomenom koji bukvalno menja zakone prirode i stvara ekstremno opasne uslove.

Požari su dostigli toliki intenzitet da su formirali takozvane "vatrene oblake" (pirokumulonimbuse). U zavisnosti od kretanja vatre, ovi opasni olujni sistemi, koje stvara sam požar, generišu sopstvene snažne vetrove i munje, koje potom izazivaju nova žarišta i šire vatru kilometrima daleko.

Istraživač Žan-Batist Filipi objašnjava da je ovaj zastrašujući fenomen sada postao realnost i u Francuskoj kao direktna posledica klimatskih promena uzrokovanih ljudskim delovanjem.

Teodor Kiping, stručnjak za ekstremne vremenske pojave i šumske požare sa londonskog Imperial koledža, upozorava da su ovi požari po veličini, brzini širenja i olujnim sistemima koje stvaraju među najekstremnijima ikada zabeleženima u Evropi.

"Ovo će biti požar veka"

U Sesti, gradu južno od Bordoa, situacija je opisana kao apsolutna katastrofa.

Gradonačelnik Žerom Stefe izjavio je da će ovo nesumnjivo biti "požar veka", opisujući kako je u dramatičnoj akciji za samo dve noći iz tog područja moralo da se evakuiše čak 17.000 stanovnika. U celoj regiji Žironde izgorelo je već 42.000 hektara šume.

Istovremeno, gust, otrovni dim stigao je do samog metropolitanskog područja Bordoa, a procenjena kvalitet vazduha označena je kao "ekstremno loša" (sa vrednošću 119). Stanovnici Bordoa masovno nose maske na ulicama i prijavljuju ozbiljne poteškoće sa disanjem, dok u gradu raste zabrinutost jer se vatra nalazi na svega 11 kilometara udaljenosti.

Zbog neposredne opasnosti, prefektura Žironde donela je i dramatičnu odluku da se hitno evakuiše hotelska zona oko aerodroma u Bordou. S obzirom na to da se terminali tokom noći zatvaraju, uplašeni putnici su ostali bez smeštaja i upućeni su da spas potraže van evakuisanih zona. Da je situacija kao na ratištu, potvrdila je i meštanka Rejčel Hanberi:

"Osećali smo se kao da smo u ratnoj zoni. Ljudi su oko ramena imali ogrnutu ćebad za hitne slučajeve i mnogi nisu imali gde da odu".

Nema dovoljno vatrogasaca, a usred katastrofe udarili hakeri!

Žan-Lik Glez, predsednik departmantskog veća, upozorio je na dramatičan nedostatak kapaciteta:

- Nije moguće rasporediti vatrogasna vozila na svakih 100 ili 300 metara duž celog požarišta. Jednostavno nemamo dovoljno ljudi ni vozila, a mislim da ih nema dovoljno ni u celoj Francuskoj - rekao je.

U pomoć su pritekle i međunarodne snage, uključujući hrvatske vojne pilote koji već četvrti dan neumorno gase požare na području Saumosa. Francuska vojska je poslala i svoj masivni transportni avion A400M, koji nosi čak tri puta više vode od običnog kanadera. Potpukovnik David Anotel upozorio je da bi borba sa vatrom u Žirondi mogla da potraje nedeljama, pa čak i mesecima, ističući da sličan požar iz 2022. godine zvanično nije proglašen ugašenim sve do oktobra 2025. godine.

Pored borbe sa plamenom, Francuska se suočila i sa podlim sajber napadom. Parisko tužilaštvo pokrenulo je hitnu istragu nakon što su hakovane internet stranice pet vatrogasnih i spasilačkih službi u departmanima En, Alpi Gornje Provanse, Primorski Alpi, Land i Marn, odakle su ukradeni lični podaci.

Ekonomski udarac je ravan katastrofi. Ministar finansija Roland Leskur opisao je posledice požara po francusku ekonomiju kao "udar groma", navodeći da je u regiji Žironde evakuisano više od 13.000 preduzeća.

Lov na piromane: Uhapšene čak 162 osobe

Vlasti su krenule u oštru ofanzivu protiv onih koji namerno izazivaju požare. Francuski premijer Sebastijen Lekorni objavio je da je od 6. jula uhapšeno čak 162 ljudi pod sumnjom da su namerno izazvali požare. Devet osoba je već ekspresno osuđeno, dok 15 čeka suđenje za ovo teško krivično delo za koje preti i do 15 godina zatvora. Lekorni je istakao da čak 9 od 10 požara izazovu ljudi, uglavnom zbog nepažnje.

Španija: Vatreni obruč dug 160 kilometara i otrovni oblak iznad gradova

Drama dostiže vrhunac i u Španiji. Katastrofalni požar u Burgohondu u pokrajini Avila ušao je u peti dan, a vatrena linija dostigla je neverovatnu dužinu od čak 160 kilometara. Tokom noći, olujni vetrovi su ponovo rasplamsali vatru i prebacili je preko odbrambenih linija u nekoliko opština.

Zbog ove apokalipse, ogroman oblak dima nadvio se nad španske gradove Sjudad Real i Puertolano. Hitna služba 112 Kastilje-La Manče izdala je hitno upozorenje građanima da strogo ograniče fizičke aktivnosti na otvorenom, jer su koncentracije opasnih lebdećih čestica u vazduhu drastično povišene, što predstavlja ogroman rizik za decu, starije i hronične bolesnike sa plućnim i kardiovaskularnim problemima. Istovremeno, u susednom Portugalu stotine vatrogasaca vode bitku blizu španske granice, dok je za severni i središnji deo zemlje proglašena maksimalna opasnost od požara.