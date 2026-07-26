Užas na putu! Srpkinja je poginula, dok je njen suprug teško povređen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj, kada su se vraćali sa letovanja u Grčkoj. Njihov put kući pretvorio se u tragediju kada se automobil u kojem su se nalazili zakucao u dva kamiona šlepera kod Simitlija.

Prema dosadašnjim informacijama, u vozilu sa srpskim registarskim oznakama nalazili su se muškarac (52) i njegova supruga (54). Nesreća se dogodila u blizini skretanja za selo Černiče, kada je automobil kojim je upravljao državljanin Srbije udario u jedan kamion, a potom i u drugo teretno vozilo. Jedan od kamiona prevozio je vangabaritni teret sastavljen od kamionskih tegljača.

Uprkos brzoj reakciji ekipa Hitne pomoći, koje su odmah izašle na mesto nesreće, lekari nisu uspeli da spasu živote oba supružnika. Žena, koja je bila na mestu suvozača, preminula u petak na licu mesta. Njen suprug, koji je zbog težine povreda prebačen u bolnicu u Sofiji.

Na mestu nesreće intervenisale su ekipe Hitne pomoći iz Blagoevgrada i Simitlija, kao i vatrogasci koji su pomagali u zbrinjavanju povređenih. Vozači kamiona, koji su imali mađarske i rumunske registarske oznake, prošli su bez povreda.

Inače, bugarski mediji navode da je mogući uzook nesreće to što je srpski državljanin koji je bio za volanom zaspao, prešao u suprotnu traku, a zatim se zakucao u jedan šleper, pa u drugi.

Prema navodima medija, istraga o uzrocima tragedije je u toku.

Utvrđuju se okolnosti tragedije.

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