Kako saznaje portal "Avaza", na planinarenju na Elbrusu u Rusiji su stradali dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Svi stradali su iz Zenice, a preživeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Inače, Meliha Čaušević je bila maksilofacijalni hirurg i veliki ljubitelj planinarenja.

Drama na najvišem vrhu Evrope počela je juče, kada je sedmočlana grupa krenula u uspon. Iako su vremenski uslovi u početku bili povoljni, situacija se ubrzo promenila. Vetar je dostizao brzinu od 45 kilometara na sat, a do jutra je pojačao na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.

Jedan od preživjelih uspeo je da sam siđe s planine i pozove pomoć, dok su drugog pronašli spasioci. Obojica su prevezena u bolnicu, gde im je ukazana lekarska pomoć.

Alo/Dnevni Avaz

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