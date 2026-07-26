Svih pet poginulih bosanskohercegovačkih planinara, koji su krenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Rusije, su iz Zenice - potvrdio je Feni načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović.

Hrustanović bi, da nije zadobio povredu kolena, verovatno, takođe bi bio član ove ekspedicije.

- Mogu vam samo potvrditi da su svi poginuli iz Zenice - dvoje članova GSS Zenica i troje članova Planinarskog društva Vedro.

Samo su se uspeli spasiti Haris Adilović i Kemal Vidimlić - kaže Hrustanović, koji je dodao kako je tragične vesti dobio još juče, te da ne može saopštiti imena poginulih.

Od tada je u kontaktu s Ministarstvom posljnih poslova Bosne i Hercegovine.

Prema pisanju ruskih medija, juče se naglo pogoršalo vreme, nakon čega je dvojici pozlilo, dok se za četiri osobe tragalo.

Alo/Dnevni Avaz

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