Dramatičan preokret dogodio se u slučaju pronalaska mrtvog odojčeta starog tri meseca u Reningenu u Baden-Virtembergu kod Štutgarta. Prema navodima policije i tužilaštva, sada se vodi istraga protiv majke (32). Istražitelji su u sredu saopštili da je ona navodno sama ostavila mrtvo dete na periferiji tog mesta.

Podsetimo, nemačka policija, druge službe u lokalno stanovništvo bili su uključeni u potragu za bebom Adrijanom za kog je majka prijavila da je navodno otet iz kolica. Svi su se nadali da će dete biti pronađeno živo, ali je onda usledio najgori scenario. I poslednje sumnje su otklonjene kada je utvrđeno da pronađeno mrtvo odojče jeste nestala beba iz Reningena.

Policija i tužilaštvo navode da je dete identifikovano DNK analizom. Međutim, i dalje nije jasno kako je dečak preminuo. Da li je ubijen? Upravo je majka sada dospela pod lupu istražitelja.

- Tokom dosadašnje istrage nisu pronađeni nikakvi dokazi koji bi ukazivali na otmicu odojčeta - rečeno je ovim povodom.

Umesto toga, protiv majke se sada vodi istraga zbog sumnje da je lažno prijavila krivično delo.

Nakon prijave nestanka bebe pokrenuta je velika potraga. Nekoliko stotina pripadnika policije, hitne pomoći, Tehničke službe za pomoć (THW) i Nemačkog društva za spasavanje života (DLRG) krenulo je u potragu. Pokušavali su da pronađu malog Adrijana i njegovog navodnog otmičara.

Petnaest sati kasnije, kod potoka Rankbaha je pronađeno telo odojčeta, oko 500 metara udaljeno od kuće njegove majke.

Majka i beba su živeli u višespratnici u centru Reningena, mestu od oko 18.000 stanovnika. Majka (32) je navodno u četvrtak uveče 18. juna krenula sa sinom ka prodavnici Rewe, udaljenoj oko 800 metara.

Adrijanova baka je nedavno rekla za Bild:

- Moja ćerka se vratila iz kupovine, imala je kese i htela je da ih odnese na drugi sprat. Kolica su stajala na trotoaru ispred kuće. Kada je moja ćerka ponovo sišla dole, kolica su bila prazna.

Međutim, istražitelji sumnjaju u ovu verziju događaja. Javili su se svedoci, a oglasio se i tužilac dr Patrik Fenle (41).

- Tokom izveštavanja u medijima stiglo je više dojava. Njih proverava kriminalistička policija - rekao je tužilac.

Policija je pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakva saznanja o ovom slučaju.

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