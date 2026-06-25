U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na mostu preko Velike Morave, na putu od Požarevca ka Smederevu, poginule su četiri osobe. Među stradalima su bili Mile Veljković (53), glavni i odgovorni urednik televizije „Joub INN“ iz Požarevca, Aleksandar Mitrović (31), muzički urednik na toj televiziji, Radojko Luković (49).

Nesreća se dogodila oko 14 časova, kada je, prema tadašnjim nezvaničnim informacijama, kamion požarevačkih registarskih oznaka, zbog neprilagođene brzine, na početku mosta izazvao lančani sudar.

Kamion je naleteo na kolonu vozila koja se kretala iz pravca Požarevca ka Beogradu. Najpre je udario u „opel“, a zatim je nastavio da udara u još nekoliko automobila. U udesu je učestvovalo ukupno šest vozila, a kamion koji je izazvao nesreću, kao i „opel omega“ u kojem su se nalazili Veljković, Mitrović, Luković i četvrta osoba, sleteli su u Veliku Moravu.

Vozač kamiona Staniša Jovanović bio je sam u vozilu. Prilikom pada kamiona nekako je izleteo iz kabine i pao u reku, nedaleko od vozila koja su završila u vodi. Zadobio je lakše povrede i uspeo je sam da se izvuče iz reke.

U pomoć mu je pritekao meštanin Dragan Križanović, koji je živeo u blizini.

„Čuo sam lomljavu, video vozila koja padaju i odmah otrčao do reke. Pomogao sam kamiondžiji da izađe, bio je ošamućen i unezveren“, rekao je tada Križanović.

Očevici su tvrdili da je „opel“ najpre udario u obalu Velike Morave, a zatim se skotrljao u reku, koja je na tom mestu bila duboka oko deset metara i puna virova. Pretpostavljalo se da su putnici iz automobila nastradali u trenutku udara o tvrdo tlo kraj reke.

U prvim trenucima posle nesreće nije se znalo ko se sve nalazio u „opelu“. Kada su na lice mesta stigli pripadnici MUP-a, ronioci Žandarmerije, istražni sudija, vatrogasci i Hitna pomoć, utvrđeno je da su u vozilu, pored dvojice urednika požarevačke televizije, bili i Radojko Luković i još jedna osoba čiji identitet tada nije bio poznat.

Zbog nepristupačne obale ispod mosta, spasilačke ekipe su morale najpre da obezbede prilaz reci. U akciju se uključila i Vojska Srbije, čija je teška mehanizacija razgrnula prilaze kako bi kranovi mogli da priđu i počnu izvlačenje vozila. Akcija je završena nešto pre 18 časova.

Svedoci tragedije govorili su da se sve dogodilo u nekoliko sekundi.

„Sve je bilo potpuno normalno, a onda se odjednom začuo strašan prasak. Kad sam okrenuo glavu, video sam jedan automobil kako probija zaštitnu ogradu i pada u reku. Trenutak posle proleteo je i kamion. Nisam mogao da poverujem kada sam video čoveka koji iskače iz kabine. Bilo je stravično“, rekao je jedan od potresenih očevidaca.

Prema tadašnjim nezvaničnim informacijama, u „opelu“ je trebalo da bude i Slobodan Novaković, ali mu je pre puta pozlilo, pa je za volan seo Aleksandar Mitrović.

Saobraćaj na putu Smederevo–Požarevac bio je obustavljen od trenutka nesreće do 18 časova. Nakon što su tela i vozila izvučeni iz Velike Morave, a oštećeni automobili uklonjeni sa mosta, saobraćaj je ponovo uspostavljen.

Tragedija se dogodila 2008. godine.

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