Tokom večernjih sati u Višegradskoj ulici u Novom Pazaru došlo je do pucnjave, nakon čega su pripadnici novopazarske policije odmah krenuli na lice mesta.

- Čuli smo pucnjavu, a onda je nastala drama, nismo znali šta se dešava. Međutim, videli smo da policija juri ka putu prema bolnici, ka Višegradskoj ulici - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Prema saznanjima agencije RINA, reč je o pucnjavi iz vatrenog oružja u vazduh, nakon čega je usledila prijava nadležnim službama.

Pripadnici policije rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.

